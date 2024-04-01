Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие заниматься пассажирскими перевозками легковыми автомобилями такси, теперь должны действовать на основании соответствующих разрешений.

Как сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта, выдача разрешений осуществляется в электронном порядке через подсистему «Перевозчики» информационной системы «AYNA», созданной агентством.

Для получения разрешения в сфере пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом, следует, перейдя по ссылке https://e-xidmet.ayna.gov.az/, выбрать раздел «Заявки». Поскольку электронная система интегрирована в информационные системы соответствующих государственных органов, количество запрашиваемых документов сведено к минимуму, а также появилась возможность приложить к заявлению отсканированные копии документов, связанных с информацией, недоступной из информационных систем других государственных органов.

Во избежание трудностей при использовании электронного портала агентство провело тренинги для таксопарков и подготовило видеоинструкцию о том, как пользоваться услугой.

Отметим, что в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, не имеющих указанного разрешения, а также операторов заказа такси, передающих заказы лицам без наличия разрешения, будут применены меры административного взыскания в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных правонарушениях.