В Азербайджане больные некоторыми заболеваниями получают лекарства бесплатно, в том числе те, у кого аутизм. Однако многие родители детей, имеющих те или иные психические заболевания и расстройства, жалуются на то, что получение лекарств каждый раз отнимает у них много времени и сил. Им приходится бегать из поликлиники в поликлинику, которые порой находятся в разных частях города, чтобы получить сначала рецепт, а затем и необходимый медикамент. И так каждый месяц, хотя, вроде бы процедура не должна быть сложной, но как выяснилось – ничего подобного.

Так, Ахмед Рахманов – отец ребенка с аутизмом рассказал # о том, что он или его супруга вынуждены тратить на эти цели два, а то и три дня в месяц, чтобы объехать нужные поликлиники и получить лекарства для своего ребенка. Он подчеркнул, что это отнюдь не частный случай и с подобным сталкивается очень большое количество семей, где растут дети с особенностями психического развития. И если так непросто приходится людям из столицы, то в регионах дела обстоят гораздо сложнее. А вся проблема, как говорит А.Рахманов, в том, что сама система здравоохранения устроена неправильно и ее необходимо менять.

«Начну с того, что не во всех детских поликлиниках есть психиатр и непонятно почему. Это создает большие проблемы для родителей детей с ограниченными возможностями ментального здоровья. И, повторюсь, если такая ситуация в Баку, то в районах все еще намного сложнее. Так, например, мы живем в поселке Кишлы, и наш ребенок по месту жительства приписан к поликлинике недалеко от дома, но психиатра там нет, а наша поликлиника подчиняется детской поликлинике №1, которая находится на Хатаи. Так вот, чтобы получить лекарства для своего ребенка, нам приходится сначала пойти к терапевту в нашей поликлинике и взять у него медицинскую карту нашего сына. Затем необходимо поехать в поликлинику на Хатаи и там получить направление у невропатолога к психиатру. После этого нужно посетить поликлинику №17 на Нефтчиляр за рецептом от психиатра и уже с ним вернуться обратно в поликлинику №1, чтобы невропатолог его подтвердил, а главврач поставил на нем печать. Мой ребенок находится на диспансерном учете и непонятно, почему после того, как психиатр напишет рецепт, его должен подтвердить невропатолог. Наша система здравоохранения не доверяет своим собственным специалистам? Тогда для чего те вообще там сидят? После всего вышеописанного, уже с рецептом приходится ехать в поликлинику на Халглар Достлугу, чтобы, наконец, там в аптеке получить медикаменты», – рассказал он.

При этом, по его словам, нужно успеть ко всем врачам до 14:30, так как это время, до которого они работают. А успеть оказывается совсем непросто: после внедрения в стране обязательного медицинского страхования во всех поликлиниках огромные очереди. Просто на то, чтобы попасть в кабинет к врачу для того, чтобы та подписала бумажку, уже уходит один день.

«Все это время многие родители детей, у которых есть те или иные психические проблемы, в том числе детей с синдромом Дауна и ДЦП, вынуждены бегать из одной поликлиники в другую, а ведь у них есть работа, неотложные дела, но никого это не интересует», – возмущается отец ребенка с аутизмом.

Как говорит А.Рахманов, раньше процедура также была не самой простой, но все же менее бюрократичной.

«Мы обращались к психиатру в детскую поликлинику №4, находящуюся на Зыхском шоссе, то есть опять-таки это от нас далеко. Психиатр выписывал рецепт, который утверждал главврач той же поликлиники, а лекарства мы получали уже в поликлинике №19», – поделился он.

А.Рахманов заявил, что от имени общественной организации «Независимый профсоюз», заместителем председателя которой он является, в конце февраля они отправили письмо в TƏBİB, но до сих пор ответа на него не получено. До этого такое же письмо было отправлено в Министерство здравоохранения, но там им ответили, что этими вопросами занимается TƏBİB.

По словам нашего собеседника, с похожей ситуацией сталкиваются и больные сахарным диабетом, которым тоже приходится каждый месяц проходить непростую процедуру для получения жизненно необходимых лекарств.

«Знаю тех, кто проживает в одном абшеронском поселке, но вынужден ехать за лекарствами в поликлинику, расположенную в другом поселке Абшерона, получив на них предварительно рецепт в поликлинике по месту жительства. И каждый раз в поликлиниках, где выдают лекарства, выстраиваются целые очереди, ведь больным нужно успеть их получить где-то в течение десяти дней», – сказал он.

Наш собеседник подчеркнул, что выдача бесплатных лекарств государством для различных категорий больных очень хорошее, правильное решение, но процедура их получения не должна становиться для этих самых больных головной болью, а значит все нужно тщательно продумать и улучшить.