В Азербайджане рекомендуется расширить перечень лекарств, выделяемых за счет государственного бюджета.

Как сообщает АПА, это отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2023 год, который обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по правам человека.

Омбудсмен рекомендует расширить перечень выдаваемых за счет госбюджета лекарств для лиц, страдающих такими заболеваниями как гепатит, сахарный диабет, гемофилия, талассемия, в частности, с учетом состояния граждан из малообеспеченных семей и уязвимых слоев населения.