Задержаны лица, проникшие на территорию Кельбаджарского района без разрешений.

Об этом сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что 17 ноября сотрудники полиции задержали Сахавата Мамедова, Талеха Мамедова, Эльдара Гасанова, Мураза Сулейманова и Джамиля Мехдиева, которые не имели соответствующих разрешений и проникли на территорию района вне контрольно-пропускных пунктов.

Они были приглашены в отделение полиции, с ними были проведены профилактические беседы. Сотрудники полиции предупредили, что мины и взрывчатые вещества могут представлять опасность для их жизни.