Правительство Германии приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, которые тот может применять в секторе Газа. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Израиль имеет право защищаться от террора ХАМАС. Освобождение заложников и целенаправленные переговоры о достижении перемирия, с нашей точки зрения, являются наивысшим приоритетом», — отметил он. При это, по словам Мерца, разоружение ХАМАС — обязательное условие. Канцлер утверждал, что движение «не должно играть в будущем никакой роли в Газе». «Из-за принятого прошедшей ночью израильским кабинетом решения о более жестких военных действиях израильской армии в секторе Газа, по оценке правительства ФРГ, становится все более непонятно, как будут достигнуты эти цели. При таких обстоятельствах правительство ФРГ пока не будет разрешать экспорт военных товаров, которые могут использоваться в секторе Газа», — отметил канцлер.

Мерц заявил, что власти ФРГ по-прежнему крайне обеспокоены страданиями мирных жителей в анклаве и что после принятия решения о расширении военной операции там израильское правительство несет еще большую ответственность за снабжение населения всем необходимым. Израиль, по его словам, должен значительно улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Канцлер также снова призвал власти еврейского государства не предпринимать шаги по аннексии Западного берега реки Иордан.