Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта внесла изменения в порядок проведения специальной подготовки водителей легковых автомобилей такси и нормативно-правовые акты, регулирующие пассажироперевозки автомобильным транспортом.

В связи с этим министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подписал новое решение.

Согласно решению, организация и проведение специальной подготовки, связанной со службой такси, возложены на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве и Государственное агентство по профессиональному образованию при Министерстве науки и образования. Кроме того, эту работу смогут осуществлять образовательные учреждения независимо от организационно-правовой формы путем заключения договора.