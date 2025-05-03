Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отложить свой визит в Азербайджан, который должен был состояться с 7 по 11 мая, в связи с событиями в регионе.

Как передает # со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом сообщает канцелярия премьер-министра.

«В свете событий в секторе Газа и Сирии, а также из-за плотного графика политических мероприятий и мер безопасности Нетаньяху принял решение перенести свой визит в Азербайджан на другую дату. Премьер-министр благодарит президента И. Алиева за приглашение и ценит теплые отношения между двумя странами», — отмечается в заявлении.