Владимир Путин передумал ехать в Турцию в феврале. Визит, который должен был стать для российского президента первой поездкой в страну НАТО с начала войны в Украине, перенесен на более поздний срок, сообщил ТАСС со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Визит отложен. Подробности пока неизвестны», — сказал собеседник агентства. Эту же информацию подтвердил источник «РИА Новости» в Анкаре. По его данным, Путин посетит Турцию в конце апреля — начале мая. В свою очередь, журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат написала, что причиной переноса стали «график выборов в двух странах и занятость».

Официально о дате визита не сообщалось. Однако источники Reuters в Турции говорили, что он должен был состояться 12 февраля. В Кремле заявили, что подготовка встречи Путина с Эрдоганом продолжается, «сроки будут согласовываться».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин посетит Турцию, чтобы обсудить газовый хаб и взаиморасчеты двух стран. «Безусловно, все эти вопросы будут в повестке дня. Торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться. Турция наш важный торгово-экономический партнер», — отметил он.

Между тем накануне стало известно, что Эрдоган собрался потребовать от Путина новую скидку на газ взамен на подвижки с проектом газового хаба, с помощью которого Кремль надеется найти новых покупателей российского топлива после потери ключевого, европейского, рынка. При этом Турция уже выторговала себе крупные преференции в прошлом году, когда государственная энергокомпания Botas получила право отсрочить платежи «Газпрому» на $4 млрд.

Создание газового хаба в Турции Путин анонсировал еще в 2014 году и вернулся к этой идее после вторжения в Украину в 2022-м, когда были взорваны «Северные потоки». Он объявил, что Россия готова перенести транзитные мощности утраченных в Балтийском море газопроводов в Черное море, построить там новые трубопроводы и создать в Турции крупнейший для Европы газовый хаб.

В октябре вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва направила Анкаре дорожную карту проекта. Она предполагает создание электронной площадки для торговли газом. (moscowtimes.ru)