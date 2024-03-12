Президент Франции Эммануэль Макрон в третий раз перенес на неопределенный срок запланированный визит в Украину, сообщает Politico. Поездка первоначально планировалась на февраль, но затем была перенесена на середину марта. Теперь в заявлении президентского дворца говорится, что визит состоится «в ближайшие несколько недель».

По данным источников Politico, Макрон теперь хочет выделить время для переговоров с союзниками, чтобы посетить Украину «с ощутимыми результатами». «Необходимо немного времени, чтобы [заключить] различные коалиции», — сказал изданию французский дипломат.

Накануне министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне встретился в Литве со своими коллегами из Украины и стран Балтии, чтобы обсудить идею о том, что их войска могут отправиться на украинскую территорию, в том числе для помощи в разминировании территорий.