Израильский заминированный беспилотник поразил офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, пострадали четыре человека, сообщило Национальное агентство новостей Ливана NNA.

По его информации, удар по офису ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия привел к гибели 6 человек, также есть несколько раненых.

Представитель ХАМАС сообщил ливанскому каналу LBC, что глава офиса движения в Ливане Усама Хамдан от взрыва не пострадал, погиб член руководства палестинского ХАМАС Салех аль-Арури и два командира «Бригад Аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).

(ТАСС)