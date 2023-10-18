Несколько сотен граждан Турции собрались возле американской военной базы «Кюреджик» в городе Малатье после удара по мирной больнице в секторе Газа. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Протестующие закидывают военнослужащих и полицейских, которые охраняют базу, камнями, пытаясь прорваться на территорию. В ответ правоохранители поливают штурмующих слезоточивым газом. По сообщениям местных жителей, в этот район сейчас направляются колонны машин с желающими принять участие в штурме.

После того, как в больницу в Газе попала ракета, начались протесты по всему Ближнему Востоку. Они охватили Иорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан. В Стамбуле протестующие пытаются пробраться к израильскому консульству, требуя выгнать посла из страны.

Пресс-служба израильской армии сообщила, что в 19:00 боевики «Исламского джихада» в Газе произвели запуск ракет в направлении Израиля. Одна из них упала над городом сразу после запуска. В результате произошел взрыв в больнице.