Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, пишет газета Известия.

В заявлении BCAA говорится, что санкции в отношении России ограничили способность ведомства осуществлять надзор за безопасностью полетов российских воздушных судов.

«Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (02:59 по московскому времени 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки», — уточняется в релизе.

Ранее стало известно, что Минтранс и Минпромторг России подготовили комплекс мероприятий по обеспечению отечественных авиакомпаний запчастями.

Совет Федерации одобрил закон о мерах поддержки гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, а также железнодорожного и автомобильного транспорта, дающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты.