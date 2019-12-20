Белый дом позволил себе подпортить праздник для армян

Все, наверное, обратили внимание на недавнее заявление Администрации Трампа о том, что она не считает события 1915 года с участием армян геноцидом, что противоречит единодушному голосованию Сената США.

«Позиция администрации не изменилась, – цитирует официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус «Голос Америки». – Наши взгляды отражены в решительном заявлении президента на эту тему, прозвучавшем в апреле.

Напомним, в так называемый день памяти событий в Османской империи, который отмечается 24 апреля, Трамп назвал убийства «массовыми зверствами». Но он не использовал слово геноцид. Вместо этого он призвал армян и турок «признать и учитывать их болезненную историю».

Сам Сенат США принял резолюцию о признании «геноцида» армян 12 декабря, а в октябре то же самое сделала Палата представителей Конгресса. До этого неоднократные попытки принять такую резолюцию отвергались американскими парламентариями.

В Турции решение Конгресса было раскритиковано политиками высшего уровня. Президент Эрдоган назвал его бессмысленным и оскорбительным для народа страны, после прохождения документа через Сенат, Турция вызвала посла США в Анкаре, чтобы выразить ему протест и обвинить США в политизации истории.

А глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что решение Сената США угрожает будущему двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном.

В тексте принятой Сенатом США резолюции устанавливается: отказ от политики отрицания «геноцида» армян в Османской империи 1915 г.; официальное признание «геноцида» армян правительством США и поминовение памяти жертв «геноцида»; информирование о «геноциде армян с целью предотвращения подобных преступлений в будущем. Помимо этого, в документе содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием «геноцида» армян или любого другого геноцида.

Но как ни крути, заявление Белого дома означает, что официальная внешняя политика США на данный момент не меняется. Даже при том, что сделано оно на фоне ощутимых в последнее время противоречий между США и Турцией.

Вашингтон подчеркивает свою непричастность к этим решениям депутатов, и это главный итог. То есть, нет оснований для какого-то заметного изменения отношения США к Турции и Азербайджану.

В самой Армении поначалу сильно радовались резолюциям Конгресса и Сената. Но постепенно и к ним приходит отрезвление.

Вот что заявил, к примеру, доктор политологических наук Армен Айвазян в интервью «Голосу Армении»: «Нельзя впадать в эйфорию. Во-первых, эти идентичные по содержанию резолюции имеют рекомендательный характер, а не силу закона. Следовательно, в этом вопросе администрация США в угоду требованиям Турции может еще долго придерживаться отличного от Конгресса курса. Во-вторых, давно настало время, чтобы Армения и армянство оценивали подобные резолюции по собственным критериям, соответствующим как своим национально-государственным интересам, так и исторической действительности».

Политолог отмечает, что для армян «важно, чтобы признание Геноцида в разных государствах отражалось в их внешней политике конкретными сдвигами по отношению к сегодняшнему тяжелому геополитическому положению Армении, что есть прямой результат и последствие Геноцида армян». С точки зрения их выгоды это действительно так. Но, как справедливо и точно продолжает Айвазян: «Пока что подобные резолюции никак не влияют на политику США и других государств по отношению к Армении, Турции, Азербайджану и карабахскому конфликту. Эти резолюции увязаны не с армянской, а с собственной внешнеполитической повесткой, в данном случае с ухудшением отношений между США и Турцией».

Абсолютно верное понимание ситуации. Резолюции все эти, что в США, что в других странах носят только лишь рекомендательный характер, и соответственно никак не могут служить руководством к действию. Тем более, что власть в этих государствах меняется, как правило, регулярно, но их внешняя политика остается при этом чаще всего неизменной. То есть, выражаясь образно, эти признания «геноцида» в большинстве случаев могут быть просто попыткой хоть как-то подзаткнуть не в меру шумных представителей армянской диаспоры. Потому что в противном случае придется всерьез портить отношения с такой востребованной сегодня страной на международной арене, как Турция. А вот этого вряд ли когда-нибудь Армения сможет дождаться – слишком неравны масштабы и значимость.