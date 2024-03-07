Администрация президента США Джо Байдена может задействовать около $200 млн из резерва Пентагона для экстренной помощи Украине. В Белом доме рассматривают такой вариант, поскольку согласование пакета на более чем $61 млрд так и не сдвинулось с мертвой точки в Конгрессе, сообщили источники Bloomberg, знакомые с вопросом.

Финансирование из армейских фондов может быть использовано для закупки критически важного вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, из-за нехватки которых Украина начала терять территории на фоне продолжающегося наступления российских войск. Однако окончательное решение еще не принято, сказал один из собеседников агентства.

В целом Белый дом по-прежнему сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять законопроект с пакетом помощи Украине, и продолжает верить, что если спикер Майк Джонсон поставит документ на голосование, то он будет одобрен подавляющим большинством, сказал представитель Совета национальной безопасности. Ожидается, что Байден повторит этот призыв 7 марта во время выступления с традиционным посланием о положении дел в стране.

Ранее сообщалось, что Пентагон размышляет над использованием оставшихся $4 млрд, позволяющих ему поставить Украине военную помощь напрямую из своих арсеналов. На данный момент это последний имеющийся источник поддержки ВСУ. Речь идет о средствах в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA).

В конце января Украина предупредила своих союзников, что ВСУ испытывают дефицит снарядов и уступают России в вооружении и что армии придется жестко дозировать оставшиеся ресурсы, а также сократить операции по всей линии фронта протяженностью 1500 километров.

На Западе в настоящее время работают над реализацией плана Чехии по поставке 800 тысяч боеприпасов для Украины из третьих стран. Ранее ЕС не смог выполнить обещание по передаче Киеву миллиона артиллерийских снарядов. Они должны были оказаться на фронте уже в этом месяце, но страны объединения предоставили только половину от заявленного количества. После этого союзники решили нарастить мощности, чтобы произвести около 1,4 млн боеприпасов к концу года. Западные страны также работают над тем, чтобы помочь Украине увеличить внутреннее производство.

По некоторым оценкам, темпы производства и восстановления артиллерийских боеприпасов России составляют около 4 млн штук в год. Кроме того, она импортирует сотни тысяч снарядов и других вооружений из Северной Кореи и Ирана. (moscowtimes.ru)