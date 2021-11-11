В парламенте Беларуси заявили об отсутствии законопроекта, связанного с возможным признанием независимости Южной Осетии и Абхазии, передает «Sputnik.Беларусь». По словам представителей секретариата парламента, этот вопрос «не является объектом законодательного регулирования».

Эти данные агентству подтвердили и в профильной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Согласно заявлению члена комиссии, вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии не стоит на повестке дня.

Ранее сообщалось, что в Беларуси могут признать независимость двух республик — Абхазии и Южной Осетии.