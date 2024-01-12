Россия откроет пункт постоянного базирования Военно-морского флота (ВМФ) в Абхазии уже в 2024 году, заявил секретарь Совета безопасности т.н. республики Сергей Шамба.

«Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно», — сказал Шамба (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, строительство российской базы в Абхазии отвечает соглашению о союзничестве и стратегическом партнерстве с Москвой. Шамба подчеркнул, что Россия выполняет взятые на себя обязательства: с 2008 года не было инцидентов с захватом судов в море, «спокойная ситуация и в приграничном районе».

В октябре прошлого года т.н. президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в ближайшее время в Очамчирском районе появится пункт постоянного базирования ВМФ России. В Кремле переадресовали вопрос о создании морской базы в Минобороны.

С 1930-х порт Очамчира был пунктом базирования приграничных судов Закавказского военного округа. С 1960-х по 1996 год там находилась отдельная бригада сторожевых кораблей. Они вновь начали там базироваться в 2017 году.

Основными базами Черноморского флота России служат Севастополь, Феодосия, Донузлав и Новороссийск. Однако из-за войны в Украине и ударов по крымским базам России со стороны Киева, которые почти за два года привели к потере не менее 20 кораблей, включая флагманский крейсер «Москва», российским военным пришлось «прятать» флот в Новороссийске.

«Ни один крымский порт больше не является безопасным для российских военных кораблей», — отмечал директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов. По его словам, Украина «фактически вывела [российский] флот из Крыма».

Черноморский флот России на полуострове оказался уязвимым, несмотря на масштабные расходы на укрепление обороны Крыма. В 2014 году, сразу после аннексии полуострова, министр обороны РФ Сергей Шойгу обещал вложить в ПВО и морскую пехоту 86 млрд руб. до 2020 года. Но это не помогло предотвратить успешные атаки Киева.

«Доминирование России в Черном море теперь поставлено под сомнение», — отметил министр обороны Великобритании Грант Шеппс. По его словам, последнее уничтожение десантного корабля «Новочеркасск» показало, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются. (moscowtimes.ru)