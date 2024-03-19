Из-за роста потерь и потенциально новых угроз, военное руководство РФ ограничило использование Черноморского флота, говорится в новом разведывательном обзоре Министерства обороны Британии.

Сообщается, что успешная украинская кампания против российского Черноморского флота стала причиной визита министра обороны России Сергея Шойгу в командный пункт в Крыму.

«Шойгу получил обновленную информацию об украинских операциях и обсудил эффективность российских военно-морских сил в регионе. По сообщению Министерства обороны России, он объявил о новых мерах для подразделений Черноморского флота, чтобы уменьшить угрозу от украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе надводных», — говорится в обзоре.

В частности, разведка Британии сообщает, что ключевым аспектом встречи стал упор на необходимости проведения ежедневных учений по противодействию беспилотникам, которые позволят экипажам кораблей быстро отражать атаки днем и ночью.

Кроме того, Шойгу приказал установить дополнительное крупнокалиберное вооружение на кораблях для усиления их обороноспособности против беспилотных аппаратов. (УНИАН)