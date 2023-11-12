Российских граждан начали эвакуировать из сектора Газа. Процесс организован совместно с дипломатами РФ, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что специалисты ведомства оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь. Их также обеспечивают питанием и водой.

Уточняется, что всех граждан РФ, которые 12 ноября пересекут границу, отправят в Каир (Египет). Там развернут оперативный штаб МЧС, его сотрудники помогут оформить эвакуирующимся все необходимые документы.