«Барселона» уволила главного тренера

«Барселона» на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Светислава Пешича.

Как передает «Чемпионат», в финальном матче чемпионата Испании по баскетболу «Барселона» уступила «Басконии» (67:69). Контракт Пешича действовал до конца сезона-2020/2021, но руководство клуба решило досрочно расторгнуть сотрудничество с 70-летним сербским специалистом.

Пешич второй раз возглавил «Барселону» в феврале 2018 года. Привел команду к двум победам в Кубке Испании (2018, 2019), но ни разу не выиграл чемпионат и не выходил в «Финал четырех» Евролиги. За два этапа Пешича в клубе «Барселона» в 322 официальных матчах одержала 235 побед, выиграла Евролигу (2003), две лиги ACB (2003, 2004) и три Кубка Испании (2003, 2018, 2019).

Одним из кандидатов на замену Пешичу является главный тренер «Жальгириса»Шарунас Ясикявичюс.