Главный тренер «Барселоны» Хави может быть уволен после ближайшего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту», сообщает AS.

По данным источника, если «Барселона» проиграет или сыграет вничью с «Порту», то это может положить конец его проекту в «Барселоне». Отмечается, что Хави на предстоящий матч с «Порту» выставит максимально боевой состав, чтобы добиться успеха.

Матч между «Барселоной» и «Порту» состоится 28 ноября, начало – в 00:00 по бакинскому времени.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице своей группы Лиги чемпионов, набрав девять очков. Столько же очков и у «Порту».

Сам Хави на пресс-конференции перед игрой рассказал, как на данный момент к нему относится руководство каталонского клуба.

«Я чувствую всестороннюю поддержку со стороны руководства клуба. Я не ощущаю себя козлом отпущения. Мы ежедневно общаемся с президентом. У меня есть максимальный кредит доверия. С Деку мы тоже в хороших отношениях, он мне полностью доверяет.

Я пользуюсь доверием президента, Деку и сотрудников, которые также являются моими друзьями, включая моего брата. Все игроки меня поддерживают. Исходя из всего этого, я убеждён, что у нас всё получится», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Его контрактное соглашение с каталонским клубом рассчитано до 2025 года. (championat.com)