Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли покинет команду по окончании сезона.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшие недели руководство «Милана» предпримет шаги, необходимые для досрочного прекращения сотрудничества со специалистом.

После 32 туров итальянской Серии А подопечные Пиоли набрали 69 очков и на текущий момент занимают второе место. «Россонери» отстают от первого места, которое занимает «Интер», на 14 очков. В пяти последних матчах чемпионата Италии «Милан» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

Напомним, Пиоли возглавил миланскую команду в октябре 2019 года. В сезоне-2021/22 «Милан» выиграл титул чемпионов Италии.