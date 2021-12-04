Футболисты «Барселоны» уступили «Бетису» со счетом 0:1 в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в присутствии 66 250 зрителей.

Гол на 79-й минуте встречи забил нападающий «Бетиса» Хуанми.

«Барселона» потерпела первое поражение под руководством нового главного тренера команды Хави, который занял пост 6 ноября. До этого «Барселона» победила «Эспаньол» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании, сыграла вничью с португальской «Бенфикой» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1), а затем обыграла «Вильярреал» в 15-м туре первенства страны.

Соглашение с Хави рассчитано до лета 2024 года. Хави является воспитанником «Барселоны», в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре титула победителя Лиги чемпионов.

«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка в 15 матчах. «Бетис» поднялся на третье место с 30-ю очками после 16 матчей.