Сборная Азербайджана по футболу потерпела крупное поражение от Исландии в группе D отборочного этапа ЧМ-2026.

Как сообщает Report, встреча на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике завершилась со счетом 5:0.

В составе хозяев отличились Виктор Палссон (45+2-я минута), Исак Йоханнессон (47-я и 56-я минуты), Альберт Гудмундссон (63-я минута) и Кристиан Хлинссон (73-я минута).

Отметим, что подопечные Фернанду Сантуша проведет следующий матч отборочного этапа ЧМ-2026 против сборной Украины 9 сентября. Встреча состоится на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, старт запланирован на 20:00.