Интервью # с военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» (Украина) Александром Коваленко:

— Как вы оцениваете то, что Украине передадут 61 самолет F-16? Насколько это поменяет ситуацию на фронте?

— Так или иначе Украине в какой-то момент нужно было начать менять свой парк советских военных самолетов. И это не только потому, что срок их эксплуатации истекает. Запчастей данного типа становится все меньше, а ракет советского образца у аналогичных партнеров тоже меньше. Самих самолетов МИГ, СУ, ИЛ для передачи Украине становится меньше у стран, которые нас поддерживают. Это очень ограниченные в количественном ресурсе истребители, штурмовики и бомбардировщики. По этой причине переход на F-16 обусловлен хотя бы такой потребностью. Это один из самых массовых истребителей в мире, к тому же многофункционального назначения. Он куда более многофункционален, чем МИГ-29. Его можно использовать против вражеской авиации, в частности F-16 позволят использовать ВВС Украины неограниченную номенклатуру ракет западного образца. До этого мы использовали ограниченную номенклатуру. Из ракет у нас были в первую очередь противолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые использовались в МИГ-29 и СУ-27. Это были крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, которые использовались в СУ-24 и были неуправляемые противолокационные ракеты, используемые преимущество в СУ-25.

То есть, фактически мы говорим о том, что сейчас получаем доступ к широчайшей номенклатуре ракетного вооружения типа «воздух-воздух», «воздух-поверхность», в том числе, имея возможность использовать ракеты типа «воздух-поверхность» для уничтожения надводных объектов. Фактически это противокорабельные ракеты.

Это позволяет украинской армии увеличить возможности уничтожения объектов в воздухе на расстоянии до 100 километров и более, нанесению ударов по поверхности на расстоянии до 100 километров и более, нанесению ударов по надводным объектам на расстоянии более 55 километров. Конечно же это в значительной степени расширяет спектр боевых задач, которые смогут выполнять ВВС Украины.

— Можно ли говорить, что у Украины достаточно необходимых вооружений для контрнаступления?

— Вооружения нам всегда не хватает. Нам всегда будет не хватать вооружений, боеприпасов практически по каждой позиции, поскольку у России этого всегда больше. У России больше танков, БМП, личного состава, людского ресурса, боевой авиации, снарядов и для того, чтобы создать паритет с учетом нынешних поставок их нужно наращивать. Поэтому если мы говорим о количественном паритете, то на сегодняшний день нам не хватает практически по каждой позиции как оружия, так и военной техники, снаряжения и др.

— Насколько велики риски безопасности для Запорожской АЭС?

— По рискам для Запорожской АЭС я считаю, что российские оккупационные войска могут пойти на провокации. Это в принципе в их стиле. Они попытаются использовать это как элемент ядерного шантажа, но непосредственно на реализацию террористического акта не пойдут по двум причинам. Во-первых, у них нет такой возможности. Они могут сымитировать взрыв на АЭС с повреждением значительной части оборудования что приведет к последующему многолетнему и дорогостоящему ремонту Запорожской АЭС, но при этом спровоцировать ядерный взрыв они попросту не смогут. Спровоцировать цепную ядерную реакцию им не удастся, так как на АЭС заблокированы все процессы. Внешним воздействием спровоцировать ядерную катастрофу уровня Чернобыльской – невозможно. И во-вторых, сейчас на южном плацдарме в левобережной Херсонщине Запорожской области сконцентрированы около 150 тыс. личного состава российских оккупационных сил. Я себе с трудом представляю такой вариант, что они взорвут АЭС, и если условно представить себе выброс радиации, то с наличием воинской группировки в данном районе она очень быстро станет недееспособной и небоеспособной. Собственно из этого мы можем сделать выводы, что в принципе это может быть уровень имитации угроз, но никак не реальных действий.

С такими угрозами мы уже встречались в 2022 году, когда российские оккупационные силы угрожали Чернобыльской АЭС, а также чуть позже грязной бомбой, обвиняя Украину в том, что якобы Киев угрожает взорвать эту бомбу. Этим они намекали, что могут пойти на какую-либо точечный удар тактическим ядерным оружием, но ни один из этих сценариев не был реализован. И это о многом говорит.

— Как вы оцениваете итоги проведенного на днях внеочередного заседания Совбеза ООН по ситуации на Лачинской дороге, инициированного Арменией?

— Армения в ходе попытки привлечь внимание Совбеза ООН к ситуации на Лачинской дороге и в целом по Карабахскому региону потерпела крах. Это дипломатическое и геополитическое фиаско Еревана. Сейчас в Армении пытаются оправдать это тем, что не была проделана достаточная работа в данном направлении, но тут хочется отметить, что даже такая страна как Бразилия, которая традиционно чаще поддерживает Армению, в данном случае абстрагировалась от поддержки Еревану. По этой причине это иначе как провалом на международной арене назвать нельзя. В принципе по тому как международное сообщество прекрасно понимает суть ситуации и принадлежность Азербайджану Карабахского региона, Армения не может предъявлять в ультимативной форме или в каком-то другом характере свои претензии.