Режим Лачинского коридора и его функции должны полностью соответствовать первому трехстороннему заявлению — заявлению от 9-10 ноября 2020 года.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Это означает, что важно обеспечить передвижение гражданских и гуманитарных грузов и гражданских лиц по Лачинскому коридору. Мы стремимся достичь этого в наших контактах, прежде всего по линии миротворческого контингента. Создание там каких-либо контрольно-пропускных пунктов не рассматривается. Но есть возможность устранить техническими средствами подозрение относительно того, что коридор не функционирует по назначению. Мы коснулись этого сегодня. Технические детали являются второстепенными по важности», — отметил министр.