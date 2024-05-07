Около половины северокорейских баллистических ракет, которые российские войска использовали при обстреле территории Украины, сбивались с траектории и взрывались в воздухе. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные украинской прокуратуры, которая изучила обломки 21 ракеты из примерно 50, запущенных по Украине в период с конца декабря по конец февраля этого года.

Ранее эксперты ООН пришли к выводу, что ракета, найденная в Харькове после российского обстрела 2 января, была произведена в Северной Корее.

Если факт поставки ракет из КНДР в Россию будет подтвержден, это станет нарушением санкций, которые Совбез ООН ввел против Пхеньяна в 2006 году за разработку ядерной программы и производство баллистических ракет.

В январе представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Северная Корея поставила России тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты для использования в войне против Украины. По его словам, они были использованы, в частности, во время российского обстрела Украины 2 января. Тогда Кирби назвал поставки ракет из КНДР «существенной и вызывающей обеспокоенность эскалацией». (svoboda.org)