В суде Манхэттена, где проходит процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о выплате порноактрисе Сторми Дэниелс, во вторник дала показания сама актриса фильмов для взрослых.

Дэниелс утверждает, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов, чтобы она хранила молчание. Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации, на основании которой осуществлялись платежи.

Дональд Трамп неоднократно отрицал любые юридические правонарушения, а также тот факт, что у него был секс с Дэниелс.

Дэниелс начала давать показания около 10 утра и начала с рассказа о том, что выросла в малообеспеченной семье в Луизиане и хотела стать ветеринаром, но затем начала подрабатывать танцовщицей и поняла, что может за две ночи заработать больше, «чем за восемь часов в день, разгребая навоз».

Отвечая на вопросы прокурора Сьюзан Хоффингер, Дэниелс рассказала, что начала сниматься обнаженной в 21 год, а затем работала в индустрии фильмов для взрослых и получала награды за лучшую режиссуру и сценарии.

Основная часть допроса касалась знакомства Дэниелс с Трампом в 2006 году на турнире по гольфу, дальнейших контактов и предполагаемой сексуальной связи с экс-президентом.

Прокурор попросила Дэниелс «очень кратко» описать секс с Трампом. Она начала вдаваться в слишком подробные детали, после чего команда Трампа возразила, и судья Хуан Мерчан поддержал это возражение.

Как сообщали корреспонденты Би-би-си, в некоторые моменты было видно, что Дэниелс нервничает, но при этом выглядит спокойной. Трамп, который находился в нескольких метрах от Дэниелс, периодически смотрел на нее.

Слушая показания Дэниелс, присяжные выглядели серьезными и сосредоточенными, не обращая внимания на шутки, которые периодически отпускала актриса.

Когда Дональд Трамп выходил из зала во время утреннего перерыва, он поднял вверх сжатый кулак и не стал отвечать на вопросы журналистов.