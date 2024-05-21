В понедельник в ходе судебного процесса над Дональдом Трампом в Нью-Йорке прокуратура завершила стадию представления доказательств по делу, в рамках которого бывший президент США обвиняется в незаконном расходовании средств из избирательного фонда в ходе президентской кампании 2016 года.

В течение 15 дней перед судом присяжных выступили 20 свидетелей обвинения. Их показания должны были подтвердить версию обвинения, о том, что Трамп незаконно использовал деньги из избирательного фонда для покупки молчания порноактрисы Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что у неё была интимная связь с Трампом десятью годами раньше и угрожавшей предать эту историю гласности. Она получила 130 тысяч долларов от адвоката Трампа Майкла Коэна, которому эти деньги были возмещены Трампом под видом оплаты юридических услуг. Прокуратуре необходимо доказать, что Дональд Трамп знал об этих выплатах и пошёл на них c целью повлиять на исход выборов.

В ходе процесса в качестве свидетеля обвинения выступила Сторми Дэниэлс, рассказавшая в детальных подробностях о вечере и ночи, которые она, по её словам, провела с Дональдом Трампом. Трамп отрицает факт интимного контакта с Дэниэлс. Самым важным свидетелем обвинения стал Майкл Коэн. Он давал показания в течение 4 дней, настаивая на том, что, выплачивая деньги Дэниэлс, он действовал по указаниям Трампа, что 130 тысяч долларов были ему возмещены с ведома Дональда Трампа. Защита Трампа пыталась представить Коэна присяжным как не заслуживающего доверия лжеца, сводящего счёты с бывшим работодателем, обвиняющего Трампа из соображений личной наживы. В понедельник адвокатам Трампа удалось добиться от Коэна признания в том, что он присвоил 30 из 50 тысяч долларов, выданных ему организацией Трампа для оплаты услуг технологической компании.

Во вторник будет давать показания свидетель защиты бывший советник Майкла Коэна Роберт Костелло, который утверждает, что во время разговора с ним несколько лет назад Коэн признался, что Трамп ничего не знал о выплатах Сторми Дэниэлс. Ожидается, что Костелло будет единственным свидетелем защиты после чего обе стороны выступят с заключительными заявлениями. Согласно предварительному плану, присяжные начнут обсуждение дела на будущей неделе. (svoboda.org)