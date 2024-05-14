Адвокаты Трампа в суде доказывают, что Трамп заплатил Сторми Дэниелс за молчание о сексе ради мира в своей семье.

Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) утверждает, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов, чтобы она хранила молчание.

Трампа обвиняют не в самом факте выплаты, а в том, что компенсация Коэну была оформлена как плата за юридические услуги — а это в штате Нью-Йорк, где предъявлено обвинение, считается подлогом и преступлением.

Дональд Трамп отвергает все обвинения и отрицает, что у него был секс с Дэниелс.

Майкл Коэн в суде рассказал, что когда он узнал, что Сторми Дэниелс собирается продать свою историю журналу National Enquirer, он сразу сообщил об этом Трампу.

«Он был очень зол на меня, […] он сказал: я думал, у тебя все под контролем, я думал, ты с этим уже разобрался», — вспоминал Коэн. Дело было в том, что за пять лет до того, в 2011 году, Коэн уже «разбирался» с воспоминаниями порнозвезды о встрече с миллиардером.

В итоге Трамп, по словам Коэна, снова поручил ему разобраться со Сторми Дэниелс.