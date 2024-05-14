На суде по делу о тайной выплате порнозвезде Сторми Дэниелс «денег за молчание» в понедельник отвечал на вопросы ключевой свидетель обвинения, бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн. Он рассказал, как Трамп (тогда — кандидат в президенты), поручал ему «разобраться» с Дэниелс и ее откровениями, а также заявил, что Трамп делал это не ради жены Мелании, а ради того, чтобы избраться.
«Он не думал о Мелании. Это все было ради [предвыборной] кампании», — так Майкл Коэн ответил на вопрос прокурора Сьюзан Хоффингер, беспокоился ли будущий президент о чувствах своей жены.
Коэн также сообщил, что Трамп, вступая в предвыборную борьбу, предупредил его, что им следует ожидать исков и заявлений от множества разных женщин.
Адвокаты Трампа в суде доказывают, что Трамп заплатил Сторми Дэниелс за молчание о сексе ради мира в своей семье.
Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) утверждает, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов, чтобы она хранила молчание.
Трампа обвиняют не в самом факте выплаты, а в том, что компенсация Коэну была оформлена как плата за юридические услуги — а это в штате Нью-Йорк, где предъявлено обвинение, считается подлогом и преступлением.
Дональд Трамп отвергает все обвинения и отрицает, что у него был секс с Дэниелс.
Майкл Коэн в суде рассказал, что когда он узнал, что Сторми Дэниелс собирается продать свою историю журналу National Enquirer, он сразу сообщил об этом Трампу.
«Он был очень зол на меня, […] он сказал: я думал, у тебя все под контролем, я думал, ты с этим уже разобрался», — вспоминал Коэн. Дело было в том, что за пять лет до того, в 2011 году, Коэн уже «разбирался» с воспоминаниями порнозвезды о встрече с миллиардером.
В итоге Трамп, по словам Коэна, снова поручил ему разобраться со Сторми Дэниелс.
Коэн утверждает, что Трамп боялся, что откровения Дэниелс станут катастрофой для его предвыборной кампании. «Женщины меня возненавидят», — такие слова Трампа припомнил его бывший юрист. (bbc.com)