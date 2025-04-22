Понять логику другого человека, который выступает с собственных, по его мнению, аргументированных позиций, довольно сложно. В этом вопросе невероятными кажутся усилия адекватного человека осознать армянскую логику.

Автор этих строк — не ксенофоб, и тем более, не расист, который ставит свою нацию выше других. Я – рационалист, который не может понять логику наших соседей. В «стране камней» абсурд сидит на абсурде, и абсурдом погоняет.

Оказывается, в Армении, кроме созданных ими же сказок, ничего не читают. Но это полбеды. Не читают даже юристы того, что прописано в конституции Армении.

Так, председатель Конституционного суда заявляет, что «основной закон Армении не содержит территориальных претензий не только к Азербайджану, но и к какой-либо другой стране».

В интервью радиостанции «Свобода» Арман Диланян назвал обвинения официальных лиц Азербайджана относительно территориальных претензий ложными, особо подчеркнув, что перед вынесением на референдум текст прошел экспертизу, в том числе и международных организаций.

«Наша Конституция прошла различные международные правовые экспертизы, в том числе Венецианской комиссией, прежде чем быть вынесенной на референдум и принятой через референдум или разработанной как документ в целом.

И я уверен, что если бы Венецианская комиссия заметила, не говоря уже о других экспертах, а над текстом нашей Конституции в то время работали различные эксперты, я не думаю, что они не заметили бы такое требование против территориальной целостности какой-либо страны, и они бы не заявили об этом», — сказал Диланян.

Председатель Конституционного суда подчеркнул, что международное право обязывает государства уважать территориальную целостность друг друга и неприкосновенность границ.

«Государство не может взять и решить, что у него будет юридический документ, в котором оно будет прямо посягать, а это равносильно прямому посягательству, даже если вы сформулируете такое требование, на территориальную целостность другого государства, это будет положение, противоречащее международному правовому порядку. И я убежден, что в нашей Конституции такого понятия тоже нет», — сказал он.

Я понимаю, что далекий от юриспруденции Диланян, может и не знать нормы права, но читать же он, наверное, умеет.

В преамбуле конституции Армении с отсылкой на декларацию о независимости черным по белому говорится об объединении «Армении и Нагорного Карабаха».

Нагорного Карабаха как административно-территориальной единицы нет, есть Карабахский регион. Но в армянской конституции остается пункт, который подразумевает пресловутый «миацум».

Не верю, что целый председатель конституционного суда не умеет читать. Он все прекрасно понимает, но лучше же прикинуться «шлангом», тем более, что с дурака, как и с мертвого спросу нет.

Однако проблема в том. что Диланян в своей тупости и невежественности противоречит словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

На днях он ясно дал понять, что конституция Армении, в которой содержатся территориальные притязания не только к Азербайджану, но и Турции, должна приобрести новый формат.

То есть, Никол Пашинян понимает, что устаревший механизм «миацума» не работает, и пора строить нормальные отношения с соседями, в особенности, с Азербайджаном.

К сожалению, председатель конституционного суда Армении этого не понимает. Ну, или читать не умеет…