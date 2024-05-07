Власти России объявили «нежелательной организацией» американскую НПО Freedom House, которая занимается исследованиями состояния политических и гражданских свобод в мире. Во вторник, 7 мая, Генпрокуратура РФ обвинила организацию в содействии установлению в мире главенствующей роли США. Кроме того, по мнению российского ведомства, Freedom House участвовала «в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту» и в числе прочего «дискредитировала» российскую армию.

В заявлении также отмечается, что НПО активно призывает к поддержке Украины, конфискации замороженных российских активов, увеличению санкционного давления на РФ и санкциям в отношении поддерживающих Россию третьих стран. Кроме того, Freedom House «оказывает информационную, финансовую, юридическую поддержку» российской оппозиции, «прозападным и ЛГБТ-активистам», а также «лицам, осужденным за совершение террористических преступлений», указывается далее.

Статус «нежелательных организаций» юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности. Административная и уголовная ответственность предусмотрена и за сотрудничество с этими организациями.

Сейчас в списке «нежелательных» числятся 160 организаций, большинство из них базируются в Великобритании, Германии, США и Украине. Среди последних в перечень были внесены «Феминистское антивоенное сопротивление» (ФАС), Фонд Бориса Немцова за свободу, немецкий Фонд имени Фридриха Науманна за свободу (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit) и украинский Центр гражданских свобод, а также немецкий Фонд имени Копелева и «Радио Свобода».