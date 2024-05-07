Американский военнослужащий, задержанный в России, не имел разрешения на поездку во Владивосток, сообщила во вторник Армия США.

Согласно опубликованному заявлению, старший сержант Гордон Блэк, задержанный во Владивостоке, прибыл туда через Китай. Местные органы МВД РФ заявили во вторник, что он арестован по обвинению в краже.

Блэк, поступивший на службу в армию в 2008 году, в последнее время был приписан к лагерю Хамфрис в Южной Корее и должен был вернуться в Форт-Кавазос в Техасе, говорится в документе.

«Вместо того, чтобы вернуться в континентальную часть Соединенных Штатов, Блэк по личным причинам вылетел из Инчхона (Республика Корея) через Китай во Владивосток (Россия)», – поясняется в сообщении.

Армия США констатирует, что нет никаких доказательств того, что Блэк планировал остаться в России.

Как отмечают военные, 3 мая МВД РФ сообщило посольству США в Москве, что днем ранее Блэк был арестован во Владивостоке за «кражу личного имущества».

Блэк, ранее служивший в Ираке и Афганистане, в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, сообщает Армия США.

По словам органов МВД РФ во Владивостоке, 32-летняя женщина подала заявление на 34-летнего американца. Они познакомились в Южной Корее. Он приехал к ней во Владивосток, они поссорились, и позже она подала заявление в полицию, обвинив его в краже денег, говорится в сообщении. Гражданин США был арестован в местной гостинице. У него уже был билет на самолет, чтобы вернуться домой.

Во вторник московский суд сообщил о задержании на 10 суток гражданина США Уильяма Рассела Найкума за «мелкое хулиганство».

Утверждается, что он был обнаружен без одежды на улице после распития спиртных напитков.

Во вторник представитель посольства США в Москве сказал агентству Reuters: «Нам известно о сообщениях о задержании граждан США на территории России… Консульские сотрудники посольства всегда стремятся оказать гражданам соответствующую помощь, но по соображениям конфиденциальности мы воздерживаемся от дальнейших комментариев».