Женская сборная Азербайджана по волейболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы, который проходит в Германии.

Как сообщает Report, национальная команда в матче группы C проиграла местной сборной. Игра прошла в Дюссельдорфе.

Подопечные Атамана Гюнейлигила, обыгравшие Чехию (3:0) в первом туре, смогли выиграть только один сет. Встреча завершилась со счетом 1:3 (13:25, 22:25, 25:12, 14:25).

В другом матче группы сборная Греции выиграла у Швеции со счетом 3:1.

Отметим, что свою третью игру в группе сборная Азербайджана 20 августа проведет против Турции. Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.