«Барселона» ответила на обвинения в организации травли собственных игроков

«Барселона» ответила на обвинения в организации травли в социальных сетях собственных игроков. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в Twitter.

В официальном заявлении говорится о том, что аудиторская проверка, проводимая в отношении клубных аккаунтов в различных соцсетях, не обнаружила доказательств проведения клеветнической кампании со стороны кого-либо из членов клуба.

Пресс-релиз также содержит информацию о том, что никаких сведений о коррупционной составляющей также не было найдено.