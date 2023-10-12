20 сентября 2023 года, после 30 лет незаконной военной оккупации со стороны Армении, Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своими международно признанными территориями.

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на слушаниях по обращению Армении против Азербайджана в Международном суде.

Замминистра отметил, что необоснованные обвинения, с которыми выступила Армения против Азербайджана с 19 сентября, не отражают событий в Карабахе.

«Что еще более важно, они не отражают результатов наблюдения и выводы двух миссий ООН, которым Азербайджан разрешил войти в Карабах. Впервые за более чем 30 лет регион посетила международная миссия. Они не отражают репортажи представителей независимых международных СМИ, которые были там и видели эту территорию. Азербайджан никогда не проводил, и не будет проводить этнические чистки или совершать какие-либо нападения на мирное население Карабаха. Азербайджан дал серьезные гарантии после 19 сентября», — подчеркнул Эльнур Мамедов.