Турция изучает варианты участия в иске против Израиля, который ранее был подан в Международный суд ООН со стороны ЮАР. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с индонезийским коллегой Ретно Марсуди.

«Мы с первого дня, когда ЮАР приняла решение подать иск, поддержали этот шаг и следим за развитием событий. Мы начали работу, чтобы с юридической точки зрения выяснить, как и на каких основаниях мы можем присоединиться к этому иску», — сказал он. Трансляция велась на страницах МИД Турции в соцсетях.

Фидан отметил, что подготовительную работу ведет группа турецких адвокатов и юристов из министерства юстиции, МИД, университетов. «Мы также провели серьезные переговоры с другими членами международного сообщества, которые могут присоединиться к иску. Обсудили, на каких условиях они могли бы участвовать в этом деле, узнали об их позициях и соображениях на этот счет», — сообщил министр.

Глава МИД Турции также напомнил о прошедшем в конце апреля в Эр-Рияде совещании контактной группы по сектору Газа. Там, по его словам, также велась дискуссия о перспективах вовлечения других стран, признающих Палестину, в иск против Израиля. «В особенности речь идет о членах Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. В ходе обсуждений мы увидели, что некоторые страны уже готовы конкретизировать свою позицию по этому вопросу. Пока только две страны — Никарагуа и Колумбия — заняли конкретную позицию по этому вопросу и подали соответствующую заявку», — сказал Фидан.

Он добавил, что Анкара через некоторое время завершит юридическую работу и подготовит официальный текст заявки на участие в поданном ЮАР иске. После ратификации документа президентом, он будет передан в Международный суд ООН.