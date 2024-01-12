В штаб-квартире Постоянной палаты третейского суда, расположенной в Гааге (Нидерланды), состоялось заседание в рамках межгосударственного арбитража, инициированного Азербайджаном против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии.

Как сообщили # из МИД, Азербайджан на заседании представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым.

27 февраля 2023 года Азербайджан начал арбитражный процесс с требованием компенсации за нарушение Арменией многочисленных положений Договора к Энергетической хартии и принципов международного права. В арбитражном уведомлении Азербайджана было указано, что Армения нарушила свои международные обязательства, отказавшись признать и уважать суверенные права Азербайджана на энергетические ресурсы Карабахского региона, который является международно признанной территорией Азербайджана, незаконно оккупированной Арменией на протяжении почти 30 лет.

В период оккупации Армения незаконно лишила Азербайджан доступа к его энергетическим ресурсам и возможностям их развития, а также присвоила эти ресурсы в целях эксплуатации в свою пользу и получения прибыли. Азербайджан был также лишен возможности использования имеющихся богатых запасов гидро-, ветровой и солнечной энергии в Карабахском регионе.

Арбитражный процесс начался в соответствии с Договором к Энергетической хартии после того, как вопрос не нашел удовлетворительного решения в нескольких раундах дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией. Решение по делу будет принимать арбитражный суд, состоящий из трех судей, назначенных с обеих сторон. В Арбитражный суд направлено ходатайство о принятии конкретного решения в связи с неисполнением Арменией своих юридических обязательств по договору к Энергетической хартии и требовании справедливой компенсации в соответствии с нормами международного права.