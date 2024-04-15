Сегодня в 12 часов по бакинскому времени в Международном суде будут заслушаны возражения Азербайджана по иску Армении.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Айхан Гаджизаде написал в своем аккаунте в соцсети «Х».

«Сегодня в 12 часов по бакинскому времени Международный суд проведет публичные слушания по предварительным возражения, выдвинутым Азербайджаном по делу, связанному с обращением Комитета по ликвидации расовой дискриминации (CERD) (Армения против Азербайджана)», — говорится в публикации.

По его словам, азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.