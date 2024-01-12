Израиль в Международном суде ООН в Гааге отрицает обвинения в геноциде палестинцев в секторе Газа. Советник израильского МИД Таль Беккер назвал версию истцов «очень сильно искажённой». Он заявил, что акты геноцида совершил ХАМАС против израильтян.

Израиль утверждает, что ведёт в секторе Газа войну с подразделениями ХАМАС — группировки, признанной террористической в США и Евросоюзе, — а не с ппалестинцами как таковыми. Большое количество жертв среди мирного населения он объясняет тем, что ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты среди гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, мечети и больницы, и использует мирное население в качестве живого щита.

Беккер напомнил суду о нападении ХАМАС на юг Израиля 7 октября прошлого года, когда погибли около 1200 израильтян, преимущественно мирных жителей, более 200 были взяты в заложники. Он подчеркнул, что боевики ХАМАС действовали с неслыханной жестокостью, убивая, насилуя и пытая израильтян, в том числе детей и стариков. Призывы к Израилю прекратить войну в Газе, по его мнению, равнозначны призывам лишить Израиль права на самооборону и заставить отказаться от обязанностей по защите своей страны и её граждан.

«Невероятные страдания мирных жителей — как израильтян, так и палестинцев, — в первую очередь результат действий ХАМАС, его стратегии», — сказал Беккер.

Советница Министерства юстиции Израиля профессор Галит Рагуан представила в суде документальные фото ракет и ракетных установок ХАМАС, обнаруженных израильскими военными в жилых домах и на крышах зданий миссии ООН в Газе, а также военных туннелей под больницей Аль-Шифа. «В каждой больнице, которую обыскал ЦАХАЛ, были найдены следы военного присутствия», — заявила она. Рагуан подчеркнула, что ЦАХАЛ старается свести к минимуму потери среди гражданских, заранее предупреждая об обстрелах и рекомендуя покинуть опасные районы.

Слушания по обвинению Израиля в геноциде начались в Международном суде ООН в четверг, 11 января. Иск был подан в декабре представителями Южно-Африканской Республики. ЮАР стремится доказать, что действия Израиля выходят за рамки самообороны и носят признаки геноцида. В частности, истцы отмечают большое число погибших палестинцев, принудительное перемещение, прекращение поставок продовольствия, ограничение рождаемости из-за осады больниц. ЮАР намерена добиваться от суда принятия обеспечительного постановления, которое обяжет Израиль немедленно прекратить боевые действия.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, из-за израильских атак в секторе погибли более 23 тысяч палестинцев, большинство из которых женщины и дети. Независимого подтверждения этим цифрам нет.

Геноцидом, по определению Конвенции о геноциде 1948 года, считаются действия, направленные на полное или частичное уничтожение той или иной национальной, этнической, расовой или религиозной группы. (svoboda.org)