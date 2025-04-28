На первом дне слушаний в Международном суде ООН представители ООН и Палестины обвинили Израиль в нарушении международного права из-за отказа пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа.

Об этом сообщает Reuters.

С 2 марта Израиль полностью прекратил поставки любых товаров для 2,3 миллиона жителей сектора. При этом запасы продовольствия, накопленные во время режима прекращения огня между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС (признана террористической в США и ЕС), длившегося с середины января по середину марта, практически исчерпаны.

На открытии слушаний юридический советник ООН Элинор Хаммаршёльд заявила, что Израиль, как оккупирующая сила, имеет чёткие обязательства по обеспечению доступа гуманитарной помощи к населению Газы. «В контексте нынешней ситуации на оккупированных палестинских территориях эти обязательства предполагают предоставление всем соответствующим органам ООН возможности осуществлять деятельность в интересах местного населения», — подчеркнула Хаммаршёльд. Палестинский представитель Аммар Хиджази обвинил Израиль в использовании гуманитарной помощи «в качестве оружия войны», в то время как жители Газы сталкиваются с угрозой голода.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что Израиль направил в суд свою письменную позицию, а происходящее в суде назвал «цирком». Выступая в Иерусалиме в понедельник, Саар заявил, что суд, по его мнению, политизирован, а ООН не способна избавиться от сотрудников Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР), которые связаны с группами боевиков в Газе.

«Они вновь используют этот суд, чтобы попытаться заставить Израиль сотрудничать с организацией, заражённой террористами ХАМАС», — сказал Саар. — «Их цель — лишить Израиль его основного права на самооборону».

ООН в августе заявила, что девять сотрудников БАПОР, которые могли быть связаны с атакой ХАМАС 7 октября 2023 года, были уволены. Также, по данным Израиля, в октябре был убит один из командиров ХАМАС, который также являлся сотрудником БАПОР.

Международный суд ООН был уполномочен в декабре прошлого года дать консультативное заключение о том, какие обязательства несёт Израиль по обеспечению доставки гуманитарной помощи палестинцам через государства и международные организации, включая структуры ООН. Израиль заявляет, что не позволит доставку товаров в Газу до тех пор, пока ХАМАС не освободит всех оставшихся у него в плену израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Израиль также обвиняет ХАМАС в перехвате гуманитарной помощи для гражданского населения, что группировка отрицает.

Консультативные заключения Международного суда имеют вес с правовой и политической точек зрения, однако они не являются обязательными к исполнению, а суд не обладает механизмами принудительного исполнения своих решений.

Ожидается, что на формирование мнения у Международного суда ООН уйдёт несколько месяцев. (svoboda.org)