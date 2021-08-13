«Барселона» работает над тем, чтобы зарегистрировать форварда Мемфиса Депая и защитника Эрика Гарсию.

Процесс официальной регистрации должен быть завершен в субботу, сообщает Diario Sport.

Если все получится, оба футболиста смогут сыграть в первом матче сезона против «Реал Сосьедад» в воскресенье.

Травмированного Форварда Серхио Агуэро пока не будут регистрировать. «Барса» собирается сделать это позже. По правилам Ла Лиги, клубы не обязаны сразу же регистрировать футболистов, перешедших на правах свободных агентов. (sports.ru)

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