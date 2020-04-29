Баку готовится к акции «Бессмертный полк»: возможно, шествие пройдет онлайн

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. Такое решение было принято организаторами в результате ограничения на проведение массовых мероприятий вследствие пандемии Covid-19.

Ежегодно в День Победы 9 мая участники акции «Бессмертный полк» во всем мире проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.

Шествие проводится в мире с 2012 года, в Азербайджане — с 2016 года.

Как рассказала # координатор шествия «Бессмертный полк» в Азербайджане Виктория Кабанадзе, в прошлом году в акции, прошедшей в Баку, приняли участие свыше 2000 человек, в числе которых были государственные лица, общественные деятели, ветераны войны. Церемония прошла у Мемориала павшим воинам.

Как рассказала В.Кабанадзе, в этом году для участников шествия в Баку планировался новый маршрут. Ожидается, что старт акции состоится на Площади Победы недалеко от станции метро «Ganjlik», а конечной точкой следования станет Мемориал павшим воинам.

«Однако предоставить точную информацию о том, состоится ли шествие в Баку в обычном режиме, либо, как и в ряде других стран, акция пройдет онлайн, мы сможем лишь после 4 мая, когда в Азербайджане будет вынесено решение по ситуации с карантином», — заявила координатор, подчеркнув, что запрос на проведение шествия в Баку уже находится на рассмотрении руководства страны.

Помимо шествия «Бессмертный полк» в Азербайджане ожидается проведение традиционной акции «Георгиевская ленточка».

В.Кабанадзе также отметила, что в настоящий момент организаторы акции формируют «Бессмертный полк» Азербайджана. В этой связи присоединиться к акции могут все, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сложивших жизни, и о тружениках тыла, отдавших свои силы ради мирного неба над головой. Участникам акции предлагается сделать фото своей семьи вместе с портретом своего ветерана или записать рассказ о нем на видео и разместить историю о своем герое в социальных сетях с хештегами #бессмертныйполкдома #бессмертныйполк2020 #бессмертныйполкАзербайджан #победа75

В этом году Азербайджан наравне с другими странами будет отмечать 75 годовщину Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи лицам, участвовавшим во Второй мировой войне 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу. Для этого из государственного бюджета выделено 5,9 миллиона AZN.

Участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов. Вдовы погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работники специальных соединений, выполнявших поручения в интересах армии и флотилий в тылу фронтов или в оперативных зонах, сражавшихся флотилий и награжденные соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участники блокады Ленинграда получат по 750 манатов.

Корреспондент # попросил поделиться своими впечатлениями от участия в акции «Бессмертный полк» участников из Баку предыдущих лет.

В интервью # Заслуженный журналист Азербайджана Наир Алиев рассказал:

«В 2019 году наша семья впервые приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Баку. Удивило большое количество детей, которых родители взяли на марш. Царила какая-то необыкновенная атмосфера единства. Приятно и правильно, что не забывается подвиг наших дедов, прошедших войну, или оставшихся на полях битв. Люди пели военные песни. Мы пронесли портреты моего дедушки Мамед Нагы Алиева, который закончил войну в Австрии в чине капитана, и портрет дедушки жены, ефрейтора Петра Кулебякина, который воевал в Крыму, защищал Кавказ. Пока неясно, состоится ли из-за карантина шествие в этом году, но насколько я знаю, открыта виртуальная площадка проекта. Конечно же, мы продолжим традицию. Это – память о подвигах нашего народа. Из Азербайджана на фронт отправились более 600 тысяч человек, половина из которых погибла. Не нужно забывать и о тех, что трудился в тылу, добывал нефть. Все они – герои. Мы об этом помним и передаем эту память своим детям».

Актер Азербайджанского академического русского драмтеатра Ярослав Трифонов планирует присоединиться к акции «Бессмертный полк» в этом году:

«Для каждого из нас 9 мая — это праздник со слезами на глазах. В этом году на 95 –м году жизни не стало моего дедушки, Доля Ивана Михайловича, героя войны, капитана второго ранга, освобождавшего Сталинград, Донецк и Луганск. На войне дедушка был тяжело ранен, долгое время провел в госпитале. После войны работал в Московском уголовном розыске (МУР), боролся с преступностью. Он был вояка по жизни!», — рассказал Я.Трифонов корреспонденту #.

Азербайджан внес большой вклад в победу над фашизмом. Тысячи граждан Азербайджана мужественно воевали на фронтах против фашизма. Только в первые три дня войны 18 тысяч человек добровольно ушли на фронт и 40 тысяч юношей и девушек подали заявления с просьбой отправить их на войну. За годы войны азербайджанские нефтяники отправили на фронт 75 миллионов тонн нефти, что составило 3/4 всей добываемой в СССР нефти. В нашей республике производилось 130 видов вооружения, боеприпасов и снаряжения, в т.ч. ракеты «Катюша», пулеметы «Шнакин», самолеты-истребители «Як-3». Были созданы сотни истребительных батальонов, батальонов самообороны и отрядов противовоздушной обороны. Большую роль в Великой победе сыграли сформированные в Азербайджане 402, 223, 416, 271 и 77 дивизии. За отвагу, проявленную в освобождении города Таганрога, 416 дивизия получила название «Таганрогская». 123 человека из числа храбрых сыновей нашего народа получили звание Героя Советского Союза, 30 человек были награждены орденом Славы всех трех степеней, 176 тысяч человек были награждены различными орденами и медалями. Память о них, о каждом герое навечно останется в наших сердцах.