Лидеры оппозиции в Тбилиси объявили о том, что акция протеста будет возобновлена, но пока не обнародованы детали.

На рассвете во вторник полиция пошла на разгон освободила территорию у первого корпуса Тбилисского госуниверситета им. Джавахишвили от протестующих.

«Акции продолжатся снова. В другой локации или снова на Чавчавадзе», — заявил лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамиа.

Лидеры оппозиции в Тбилиси в ближайшие часы объявят о дальнейших действиях — пока не принято решение возобновлять акцию у ТГУ, или она будет проходить в другом месте.

По словам другого лидера Коалиции, Ники Мелиа, «борьба не прекращается», а масштабы и интенсивность протеста будут возрастать.

«Мы освободим эту страну от них без применения силы. Это Грузия, это Европа, это не Россия. До каких пор нужно воспитывать свободолюбивый народ? Это никогда не закончится, это не заканчивалось на протяжении тысячелетий и не закончится даже сейчас», — сказал Мелиа журналистам.

«Ассоциация молодых юристов» призвала полицию прекратить разгон мирных демонстрантов и незаконные задержания в Тбилиси.

Правозащитная организация заявляет о нарушении МВД права на свободу собраний.

На данный момент известно, что с утра во вторник не менее десяти участников протестов задержаны в центре Тбилиси, на Меликишвили.

Задержания начались после того, как полиция оттеснила демонстрантов с проспекта Чавчавадзе и разобрала палаточный городок, где вторые сутки проходила акция с требованием новых выборов.

Серьезно пострадали как минимум два человека. Оппозиционная партия «Ахали» сообщила, что в больницу перевели члена их политсовета Нику Квитатиани.

Через соцсети и СМИ распространяется огромное количество кадров с жесткими действиями полиции не только в отношении участников акции, но и прессы.

Медиаомбудсмен призвал Специальную следственную службу Грузии немедленно начать расследований преступлений со стороны госчиновников и полиции в отношении журналистов при разгоне акции протеста.

Одновременно в заявлении содержится призыв к МВД прекратить насилие в отношении работников СМИ и участников митинга.

Акция на проспекте Чавчавадзе с требованием новых выборов началась вечером 17 ноября. Руководила протестом «Коалиция за перемены» в координации с «Единством — Национальным движением». Демонстранты установили палатки на одном из важнейших транспортных узлов в центре Тбилиси — это пересечение улиц Варазисхеви, Чавчавадзе, Меликишвили, Кекелидзе.

Мобилизация полиции началась вечером 18 ноября, после того, как политические лидеры объявили, что митинг продолжится еще, как минимум, 24 часа. К утру на Чавчавадзе стянули тысячи силовиков, водометы и другие спецсредства. (newsgeorgia.ge)