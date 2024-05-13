Полицейские оттеснили с территории у входов в парламент Грузии в Тбилиси участников акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» после того, как они отказались выполнять требование силовиков спуститься пониже, к проспекту Руставели.

В 09:00 должно начаться заседание комитета по юридическим вопросам, на котором планируется рассмотрение спорного законопроекта. Принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании намечено на вторник.

Представители МВД выстроили кордон и оттеснили митингующих от служебного входа в парламент, а также на улице 9 Апреля (бывшая Читадзе), откуда во двор парламента въезжают машины. Еще вечером в воскресенье ворота во двор по обе стороны здания парламента укрепили железными конструкциями.

В повышенную готовность приведены силы спецназа и спецтехника. Часть сил департамента по особым поручениям выстроилась за кордоном полиции на улице 9 Апреля, а другая — на проспекте Руставели у площади Свободы. Там же находятся водометы.

Среди участников акции оппозиционные политики, в том числе депутаты парламента. Они называют действия силовиков незаконными и требуют отзыва т. н. закона об «иноагентах». ( по материалам грузинских СМИ)