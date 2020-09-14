Бакинский метрополитен возобновил работу

Сегодня в 6:00 станции Бакинского метрополитена возобновили свою работу.

Все станции начали работать в усиленном режиме. «В соответствии с «методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте», в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, охраны здоровья пассажиров были приняты соответствующие меры на территории метрополитена.

Учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и во избежание новых случаев заражения вирусом, граждан просят соблюдать требования действующего карантинного режима и медико-профилактические правила.