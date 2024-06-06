Таможенно-пропускной пункт «Дариали» на грузино-российской границе возобновил работу в обычном режиме, ограничения для транспорта сняты. Об этом сообщили МВД Грузии.

Решение принято на основании рекомендации Национального агентства по охране окружающей среды.

По оценке специалистов, уровень воды в долине Девдоракского ледника стабилизировался и оползневые процессы там больше не фиксируются.

«На данный момент уровень опасности в долине Девдораки минимальный… Агентство рекомендовало открыть дорогу, также до сих пор специалисты остаются на месте и следят за ситуацией», — заявили в ведомстве.

По их информации, сегодня утром уровень воды в реке Девдораки достиг 4,5 метра, более чем в два раза превысив отметку, при которой срабатывает сигнал тревоги.

Причиной называется «внутриледниковые зоторы». Потоки скопившейся в гроте воды прорвались в долину.

Из-за этого в районе слияния рек Терек, Амали и Девдораки произошло подтопление. «Формирования озера и перекрытия ущелья» зафиксировано не было. Также специалисты не заметили следов обвалов или камнепадов не леднике и прилегающей к нему территории.

Утром 6 июня спасательные службы получили сигнал с приборов о повышения уровня воды в долине Девдоракского ледника. После этого с КПП эвакуировали весь персонал. Также была перекрыта автомобильная дорога возле села Гвелети недалеко от границы. (newsgeorgia.ge)