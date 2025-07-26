Представители Службы доходов Минфина Грузии в Ереване обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта совместного использования таможенного пункта пропуска между Грузией и Арменией, в рамках межведомственной встречи, говорится в сообщении ведомства.

В феврале этого года стало известно, что Грузия и Армения начали работу по созданию совместного контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе.

В рамках визита исполняющий обязанности начальника таможенного департамента Михаил Чокошвили подписал документ, определяющий состав рабочих групп.

По его словам, реализация проекта будет способствовать эффективному сотрудничеству между таможенными администрациями, соблюдению требований безопасности и законной торговле в условиях возросшего грузопотока.

В данный момент ведется ремонт участка дороги внутригосударственного значения Садахло-Цопи-Ахкерпи, ведущей к границе Грузии с Арменией.