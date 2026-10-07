Футуролог и один из пионеров ИИ в Google Рэй Курцвейл считает, что к 2032 году медицина может достичь точки, когда научный прогресс будет добавлять человеку как минимум столько же времени жизни, сколько отнимает старение. Он называет эту концепцию «скоростью убегания от старения» (longevity escape velocity). В недавнем интервью Курцвейл заявил, что искусственный интеллект способен значительно ускорить поиск новых методов лечения, позволяя исследователям с помощью компьютерных моделей проверять огромное количество потенциальных лекарств и терапий ещё до перехода наиболее перспективных вариантов к клиническим испытаниям.

Курцвейл не говорит о буквальном бессмертии. Люди по-прежнему будут погибать из-за несчастных случаев, инфекций и других причин. Его прогноз заключается в том, что само старение со временем перестанет быть неизбежной причиной смерти, если медицина научится постоянно восстанавливать или заменять повреждённые части организма.

Одно из направлений, которым сейчас занимаются исследователи, связано с клеточным старением. С возрастом некоторые клетки прекращают делиться, но остаются в организме и могут способствовать воспалению и повреждению тканей. Учёные испытывают препараты, предназначенные для удаления таких клеток, однако исследования на людях пока находятся на ранней стадии и не показали, что этот подход способен значительно увеличить продолжительность жизни.

ИИ может стать важным инструментом таких исследований, помогая учёным анализировать биологические процессы, находить перспективные молекулы и значительно быстрее выявлять потенциальные методы лечения, чем это возможно при традиционном подходе. Однако срок 2032 года остаётся личным прогнозом Курцвейла, а не научным консенсусом. Современные исследования показывают, что на старение можно воздействовать различными способами, но доказанного метода, способного существенно продлить человеческую жизнь, пока не существует.