7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как передает #, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства Ильхам Алиев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности.

Президент России выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за поздравление и оказанное внимание.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджано-российских отношений, провели обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.