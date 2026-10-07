В среду мэр турецкого города Измир Джемиль Тугай присоединился к правящей партии справедливости и развития (ПСР) президента Тайипа Эрдогана, предоставив этой партии пост мэра третьего по величине города Турции и оплота светской оппозиции. Этот шаг был предпринят на фоне репрессий в оппозиционных муниципалитетах, в результате которых десятки мэров были заключены в тюрьму.

Тугай, избранный в 2024 году кандидатом от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), официально присоединился к ПСР на церемонии в Анкаре после выхода из НРП в июне.

«Я не сомневаюсь, что при наличии гармонии между местной администрацией и центральным правительством мы добьемся больших успехов», — сказал Тугай.

Его решение представляет собой значительный символический выигрыш для партии Эрдогана в городе на западном побережье, который долгое время считался центром светской, социал-демократической оппозиции Турции.

Религиозно и социально консервативная ПСР, основанная Эрдоганом в 2001 году, никогда не побеждала на выборах в столичный муниципалитет Измира, несмотря на то, что более двух десятилетий доминировала в национальной политике.

Тугай победил на выборах в марте 2024 года, набрав 49% голосов, по сравнению с 37% у кандидата от ПСР. НРП также победила в 28 из 30 районных муниципалитетов Измира.

ПСР потерпела серьезное поражение на выборах мэра в марте 2024 года. С тех пор турецкие власти начали беспрецедентные репрессии в отношении оппозиционных муниципалитетов, предъявив многим мэрам обвинения в коррупции, которые критики называют необоснованными.

Десятки мэров находятся в тюрьме в ожидании суда, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого считают главным соперником Эрдогана. Предшественник Тугая на посту мэра Измира Тунч Сойер также находится в числе тех, кто был заключен в тюрьму в рамках расследования коррупции.

Оппозиция отвергает обвинения в коррупции и заявляет, что расследования политически мотивированы. Правительство утверждает, что судебная система независима.

Тугай вышел из РНП в июне после того, как решение суда аннулировало съезд партии в 2023 году и лишило Озгюра Озела должности председателя РНП.

Он не присоединился к Новой партии, основанной Озелом и 90 оппозиционными депутатами в знак протеста против правящего режима, и продолжал исполнять обязанности независимого мэра до вступления в ПСР.